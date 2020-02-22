عذري مازغ - نيتشة في الترجمات العربية: الملحد في الغرب مومن في الشرق (فليكس الفارس نموذجا)

2020/02/22 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ تتمة للمقال السابق: "نيتشة والترجمة العربية"لكن الغريب في الأمر أنه يورد جمله بنكهة افتخار ليصل من حيث لا يعلم إلى انتقاد ماركس كما لو انه هو صاحب "هكذا تكلم زرداتش".لقد ذكرني باستنتاج مفاده هو ان " الفكر العربي، في جداله، هو فكر عابر للقارات"..لكن وحتى لا نظلمه بإخراج سياق جدله مع نيتشه الذي انطلق فيه من "هكذا تكلم زراداتش" مرورا بداروين (نظرية الإنتخاب) وصولا إلى ماركس والإتحاد السوفيا......

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