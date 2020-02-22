غسان صابور - مؤتمرات...

2020/02/22 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور مــــؤتــــمــــرات...أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن انعقاد قمة ثلاثية مرتقبة لرؤساء الدول (الــضــامــنــة) حول سوريا.أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن انعقاد قمة ثلاثية في طهران..تضم رؤساء الدول (الضامنة)(روسيا ــ تركيا ــ إيران) في أوائل آذار المقبل.(RT قناة روسيا اليوم )وسوريا؟؟؟...وسوريا ألن يكون لها مندوب بسيط؟..بسيط جدا؟..بزاوية جانبية بهذه القمة؟..أو حتى الأقل مندو......

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