فارس إيغو - علي عبد الرازق ورحلة الشك المتعبة التي إنتهت بالإخفاق الكامل

2020/02/22 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو إن رحلة الشك في ثقافتنا العربية المعاصرة والحديثة قادت بعض المفكرين الى متاعب لا يمكن تصورها، وتحملها بسهولة، على أشخاصهم وعلى أسرهم والمحيطين بهم.لقد كان على الشيخ الأزهري الورع علي عبد الرازق الذي شك في "شرعية" الخلافة في الإسلام، أن يقوم برحلة فكرية طويلة ليتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قصة الخلافة الإسلامية التي لم تجد حلاً فقهياً لها الى يومنا هذا.يشرح علي عبد الرازق في بداية رحلة ا......

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