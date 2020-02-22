الصين تعلن عن معلومة جديدة وخطيرة حول فيروس

2020/02/22 | 12:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حذرت الحكومة الصينية، السبت، من أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى قرابة الشهر، وليس 14 يوما كما ذكر سابقا.

وقالت بكين إن رجلا في مقاطعة هوبي الصينية مركز اندلاع المرض، أصيب بفيروس كورونا لكن الأعراض لم تظهر عليه حتى بعد 27 يوما، ما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أط...

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