تعرف على أفضل المكملات الغذائية لحماية الدماغ

2020/02/22 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الدماغ أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث يساعد على التحكم في الحركة وردود الفعل، فضلا عن التفكير والشعور، وبعبارة أخرى، يشكل الدماغ حجر الأساس لما يعنيه أن تكون إنسانا.وتشكل الشيخوخة تهديدا لهذا العضو الأساسي، ما يسبب ضعفا إدراكيا خفيفا (MCI)، وهي مرحلة التراجع المعرفي الذي يسبق الخرف.وقد تنطوي هذه المرحلة على مشكلات في […]

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