خبير قانوني لـ”العهد نيوز”: مخالفة الدعوة لعقد جلسة طارئة يعرض رئاسة البرلمان للمساءلة القانونية

2020/02/22 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير القانوني علي التميمي، الى ان مخالفة الدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان يعرض رئاسة مجلس النواب للمساءلة القانونية.وقال التميمي لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “لبرهم صالح رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان و٥٠ نائب والدعوة لجلسة طارئة تخصص لموضوع الدعوة فقط ورئاسة البرلمان ملزمة بهذه الدعوى وعقدها كما نصت المادة ٥٨ من الدستور” مستدركا “وليس […]

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