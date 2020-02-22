الصحة العالمية: تسجيل إصابات بـ”كورونا” لأشخاص لم يسافروا للصين ولم يختلطوا بمرضى

2020/02/22 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى.يأتي ذلك، بعدما أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.وقال أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إن “المنظمة عينت 4 مبعوثين خاصين” ضمن جهودها لمواجهة كورونا حول العالم.وأشار إلى أن بعثة مشتركة تقودها المنظمة في الصين ستتوجه إلى ووهان اليوم السبت لمواصلة عملها بالمدينة التي ظهر بها كورونا لأول مرة.وأضاف أن المنظمة تخشى تفشي كورونا بالدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

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