إيران تعلن وفاة مصاب بكورونا وتسجل 10 إصابات جديدة

2020/02/22 | 12:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة أحد المصابين.

وبذلك ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 28 حالة، وتسجيل 5 حالات وفيات.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا مع مصابين.

كذلك، أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.

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