2020/02/22 | 12:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني العديد من السيدات في فترة الحمل من مشكلة التوتر وقلقها الدائم على الجنين الذي لم يولد بعد، لذلك لضمان صحة طفلك، من المهم دائماً زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بانتظام، حيث يمكنه إخبارك بالمشكلات التي قد لا تكونين على دراية بها بما في ذلك هبوط الحبل السري.قال الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسباب هبوط الحبل السري ومخاطره وعلاجه وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب هبوط الحبل السري ومخاطره وعلاجه) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب هبوط الحبل السري ومخاطره وعلاجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).