خطوات يومية لحماية بشرة اليدين من التجاعيد

2020/02/22 | 12:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما هي حال بشرة الوجه تتأثر بشرة اليدين بالكثير من العوامل الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر بها وتسبب شيخوختها.ولهذا من الضروري تأمين الحماية لها والعناية بها وينصح بالقيام ببعض الخطوات الأساسية السهلة يومياً.1- التدليكأثناء النوم يصبح الجسم في حالة استرخاء ويعمل على تجديد خلاياه وعلى امتصاص بعض المغذيات.ولهذا السبب ينصح بتدليك

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