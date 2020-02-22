الحلبوسي: رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية.

2020/02/22 | 13:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء.الحلبوسي: حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية.الحلبوسي: حال وصول […]

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