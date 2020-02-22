الخربيط: خلافات داخل القوى السياسية السنية أدت لانقسامها على بعضها بشأن التصويت على حكومة علاوي.

2020/02/22 | 13:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، عبدالله الخربيط، السبت عن خلافات داخل القوى السياسية السنية أدت لانقسامها على بعضها بشأن التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.وقال […]

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