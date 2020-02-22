كم هي فترة حضانة فيروس كورونا ؟ تعرف عليها

2020/02/22 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة محلية في الصين اليوم السبت أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما في إقليم هوبي أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض إلا بعد 27 يوما مما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة.وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي […]

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