مصدر امني لـ “العهد نيوز” : حادث مروري يودي بحياة 3 مواطنين

2020/02/22 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر امني، عن حصول حادث مروري مروع ، على طريق حديثة – البغدادي.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم السبت، ان “الحادث اودى بحياة ٣ اشخاص بينهم منتسبين اثنين”.واضاف، ان “سبب الحادث هو السرعة العالية، وعدم الانتباه”.

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