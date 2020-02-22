سورية تنفي وجود اصابات بفيروس كورونا في البلاد

2020/02/22 | 13:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وجود إصابة بفيروس كورونا في مستشفى (المجتهد) بدمشق.وفي بيان لمدير المستشفى سامر خضر, أنه” لا صحة لكل ما يتم تناقله حول وجود إصابة بفايروس كورونا في مشفى المجتهد بدمشق” .وأضاف أنه لا يمكن للإدارة أن تتكتم عن هكذا خبر” معتبرا أن “من أصدر الشائعة هدفه إثارة البلبلة”.

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