2020/02/22 | 13:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قلق عالمي ..

بعد ان أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا بمرضى.يأتي ذلك، بعدما أعربتمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن قلقها من زيادة تفشي فيروس كورونا في إيران وانتشاره في دول ذات أنظمة صحية ضعيف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث الساعة : كورونا كابوس الدول الفقيرة صحياً .. فرضيات نشأته خطيرة جدا .. والعراق يدخل نوبة هلع وقلق كبيرة جدا .. ما السبب ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حديث الساعة : كورونا كابوس الدول الفقيرة صحياً .. فرضيات نشأته خطيرة جدا .. والعراق يدخل نوبة هلع وقلق كبيرة جدا .. ما السبب ؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).