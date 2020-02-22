إيران تقرر إيقاف الرحلات الدينية إلى العراق

2020/02/22 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن مسؤول إيراني، السبت، إن طهران أوقفت الرحلات الدينية إلى العراق بسبب مخاوف من فيروس كورونا.وقال المسؤول، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن "طهران قد أوقفت الرحلات الدينية إلى العراق بسبب مخاوف من فيروس كورونا".وأعلن كيانوش جهان بور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي اليوم السبت عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين.وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28 كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى خمسة.

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