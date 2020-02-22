2020/02/22 | 13:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيئة ذي قار تحذر من استمرار ظاهرة الرعي داخل المدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ذي قار تحذر من استمرار ظاهرة الرعي داخل المدن) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة ذي قار تحذر من استمرار ظاهرة الرعي داخل المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).