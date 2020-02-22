البنتاغون: أكثر من 100 جندي مصاب بارتجاج الدماغ في قصف قاعدة عين الأسد

2020/02/22 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع عدد الجنود الأميركيين المصابين جراء القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد في الانبار غربي العراق.

بيان لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ذكر أن عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاجات دماغية جراء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم في العراق الشهر الماضي قد ارتفع إلى مئة وعشرة.

وأشار البيان الى أنه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، وأن سبعة وسبعين منهم عادوا إلى الخدمة، مضيفا أن خمسة وثلاثين جندياً نقلوا إلى ألمانيا لمزيد من التقييم، ولاحقاً تم إرسال خمسة وعشرين منهم إلى الولايات المتحدة.

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