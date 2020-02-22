2020/02/22 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهمة معقدة تنتظر كيكي سيتين في أول موقعة كلاسيكو له كمدرب لبرشلونة، حيث يحمل على عاتقه مسؤولية الفوز بالمباراة ورفع معنويات لاعبيه، التي انخفضت بشدة بسبب النتائج المتذبذبة هذا الموسم.واستلم سيتين تدريب برشلونة خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي، الذي وإن فاز بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين، فإنه فشل على صعيد مسابقة دوري أبطال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيمنة زيدان تهدد طموح سيتين في أول كلاسيكو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيمنة زيدان تهدد طموح سيتين في أول كلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).