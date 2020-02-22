2020/02/22 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_سعدون ان الادبيات المحاسبية والاقتصادية مليئة بالمقارنات في موضوعات عديدة بين الفكر المحاسبي والفكر الاقتصادي منها مفهوم ( الدخل , الاندثار , كلفة الفرصة البديلة , راس المال .....) والذي يميز هذه الموضوعات انها موضوعات متلازمة المنشأ ملأت ادبيات الفكر التقليدي للمجالين المحاسبي والاقتصادي , و هنا سيكون حديثنا عن اليات تكوين راس المال بين المفهوم المالي والاقتصادي , وفي موضوعنا هذا العودة الى ماركس هنا ض......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود سعدون - اشكالية راس المال بين المنظور الاقتصادي والمفهوم المالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمود سعدون - اشكالية راس المال بين المنظور الاقتصادي والمفهوم المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).