ياسين المصري - هل السفاهة من خصال العربان؟

2020/02/22 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري عندما يتناول أحد الكتاب والمفكرين والعلماء المتخصصين شرقًا وغربًا حال العربان والمتأسلمين وثقافتهم وتراثهم وتاريخهم وديانتهم بالنقد العلمي الرصين والبحث الوثائقي الممنهج، كما يحدث مع الأجناس والديانات الأخرى، ينبري له على الفور ثلة من السفهاء العربان أو المتأسلمين لتكفيره وربما قتله إن أمكنهم إلى ذلك سبيلًا، وفي أفضل الأحوال يطلقون عليه الكلام القبيح وأقذر السباب والشتائم واللعنات.يجد القارئ ا......

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