مصدر امني يكشف لـ” العهد نيوز” تفاصيل جديدة عن حادث طريق الموت في الانبار

2020/02/22 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم السبت، ان طريق الموت في المناطق الغربية شهد حادث مروري مروع ادى الى مصرع واصابة 7 من منتسبي القوات الامنية.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” ان “الطريق الرابط بين المناطق الغربية ومركز مدينة الرمادي ، وهو الطريق الذي يطلق عليه “طريق الموت” شهد اصطدام عجلة صغيرة اربعة […]

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