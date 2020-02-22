2020/02/22 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت قيادة عمليات البصرة، المباشرة بتعزيز التواجد الأمني في الحقول والمنشآت النفطية والموانئ العراقية.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “قيادة عمليات البصرة وحسب توجيهات قائدها، الفريق الركن قاسم جاسم نزال، باشرت بتعزيز التواجد الأمني في الحقول والمنشاة النفطية والموانئ العراقية”.واكدت أن “القيادة اتخذت عدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة: تعزيز التواجد الأمني في الحقول والمنشآت النفطية والموانئ العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة: تعزيز التواجد الأمني في الحقول والمنشآت النفطية والموانئ العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).