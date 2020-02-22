إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في إيران.. قائمة المرشد الأعلى تفوز بالأغلبية

2020/02/22 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران سيد اسماعيل موسوي، السبت (22 شباط 2020)، عن اسماء 35 مرشحاً حصلوا على أعلى نسبة اصوات في الانتخابات البرلمانية في دائرة طهران الانتخابية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن "قائمة المرشحين المحافظين المنتمين للحرس الثوري الإيراني تتصدر الانتخابات البرلمانية في طهران".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "إيران بدأت في فرز أصوات الانتخابات، ومن المتوقع أن يحصل حلفاء الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على أغلبية كبيرة بناءً على النتائج الأولية".





وأضاف أنه "محافظة آذربيجان الشرقية، 17 نائبا (9 محافظين، 3 إصلاحيين، 5 مستقلين) وسيخوض مرشحان اثنان المرحلة الثانية، بينما بينت النتائج الأولية في محافظة آذربيجان الغربية: 12 نائبا (8 محافظين، 1 إصلاحي، 3 مستقلين)، أما في محافظة قم، 3 نواب جميعهم محافظين، حسب ما نقلته الوكالة.

وأفادت وزارة الداخلية الإيرانية، إن "عملية فرز الأصوات لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران بدأت بعد انتهاء التمديد لفترة الاقتراع عدة مرات كان آخرها حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم أمس الجمعة".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في وقت سابق مساء اليوم، انتهاء عمليات التصويت رسميا في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية في البلاد.

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل اعلام، السبت (22 شباط، 2020) بأن إيطاليا تسجل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة الحرة، عبر حسابها على منصة تويتر: "إيطاليا تسجل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد".

وأعلن وزير الصحة

بغداد اليوم - متابعة

نفت السلطات الإيرانية، السبت (22 شباط 2020)، نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المستشفى بسبب إصابة في الرئة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مدير العلاقات العامة في بلد

بغداد اليوم- متابعة

أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، السبت (22 شباط 2020)، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يخطط لتعيين مسؤولة محلية في ولاية فلوريدا خدمت في العراق وأفغانستان، بمنصب مستشارة أمنية.

وذكرت الشبكة، أن "جوليا نشيوا

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