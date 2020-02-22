صحة البصرة تخلي مستشفى وتخصصها للمصابين بـ ’’كورونا’’ تحسباً لتسجيل حالات إصابة

2020/02/22 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أصدرت دائرة صحة محافظة البصرة، السبت (22 شباط 2020) أمرا بتخصيص مستشفى الشفاء، وسط المحافظة، لمرض...





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