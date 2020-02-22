بعد أنباء عودته من إيران.. الصدر يظهر في مقطع فيديو بالنجف وهو يؤدي الزيارة

2020/02/22 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت (22 شباط 2020)، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد ظهر في شريط مصور، وهو يؤدي زيارة مرقد الإمام علي في النجف.

وأظهر الشريط المصور، الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، الصدر، وهو يؤدي الزيارة في مرقد الإمام علي في النجف، بعد الأنباء التي تحدثت عن عودته من إيران.

واجتمع عدد من أنصار التيار الصدري، والقيادي فيه، أبو دعاء العيساوي، وهو إلى جانب الصدر، داخل الصحن العلوي.

وكان الصدر، قد هدد في وقت سابق من اليوم، بالخروج بتظاهرة ’’مليونية’’، في حال عدم انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، أو التصويت على حكومة غير نزيهة.

وقال الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان، للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة، وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق".

وأضاف، "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية، ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعِرقيين".

يتبع .



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