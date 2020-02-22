2020/02/22 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، البرلمان الى عقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأن موعد الجلسة يعتمد على المنهاج واسماء التشكيلة الوزارية.الصدر كعادته كان قد غرد على حسابه في تويتر، “نتطلع لعقد جلسة البرلمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يهدد بمليونية مسك الشارع ومحاصرة الخضراء.. والحلبوسي يرد: لن نخرق الدستور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يهدد بمليونية مسك الشارع ومحاصرة الخضراء.. والحلبوسي يرد: لن نخرق الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).