الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات العدوان السعودي بنهم

2020/02/22 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية شرق محافظة صنعاء.وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع على “تويتر: إن “الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم” شرق […]

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