2020/02/22 | 13:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في الصين، قد تضاعف بأكثر من 4 أضعاف، من جراء ظهور حالات إصابة جديدة في شمال البلاد.والحالات الجديدة في إيطاليا هي الأولى في البلاد التي جاءت عن طريق العدوى الثانوية، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 14 يوم الجمعة.وقالت السلطات الصحية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غلق مدارس ومقاهي في ايطاليا بسبب “كورونا” وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق مدارس ومقاهي في ايطاليا بسبب “كورونا”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلق مدارس ومقاهي في ايطاليا بسبب “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).