آخر مستجدات التفاوض بين علاوي والقوى الكردية

2020/02/22 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مقرب من رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، يوم السبت، ان الحوارات والتفاوض بين علاوي والقوى السياسية الكردية، لم تفشل بشكل نهائي حتى ا...

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