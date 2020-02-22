ايران تعلق الرحلات الجوية والبرية للعتبات المقدسة في العراق

2020/02/22 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المشرف على معاونية العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الايرانية محمد ازاد عن تعليق الرحلات الجوية والبرية الى العتبات المقدسة وقال ان عملية ...

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