الأمم المتحدة: عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بلغ 10392 في عام 2019

2020/02/22 | 14:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة اليوم السبت أن رقما قياسيا من المدنيين قُتلوا في عام 2019 في الصراع الدائر، وسط بدء تقليص العنف في مختلف أنحاء البلاد.ونقلت […]

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