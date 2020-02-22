مصدر: وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة إلى عين الأسد

2020/02/22 | 14:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في ماحية البغدادي.وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه إن “طائرة عسكرية أمريكية […]

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