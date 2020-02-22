تضارب في القرارات الحكومية.. هيأة المنافذ تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران وتوثيق إقلاع طائرة من طهران إلى النجف!

2020/02/22 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر موقع فلاي رادار 24، اليوم السبت، قدوم طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية من طهران إلى مطار النجف الدولي، رغم تعليق سلطة الطيران المدني للرحلات الجوية بين البلدين بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران ووفاة خمسة أشخاص بحسب أخر إحصائية.“يس عراق” ترصد حركة الطيران وتابعت منصة “يس عراق” حركة الطيران المدني، […]

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