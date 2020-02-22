الصدر يهدد: اذ لم تعقد الجلسة هذا الاسبوع ستكون هناك تظاهرة مليونية واعتصامات

2020/02/22 | 14:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى تظاهرة مليونية في حال لم يتم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي خلال الأسبوع الجاري.

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