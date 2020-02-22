2020/02/22 | 14:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]لا تزال تقارير الصحافة الأوروبية تربط بين نادي ليفربول الإنجليزي والنجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف نادي باريس سان جيرمان، بوصفه هدفا في المستقبل القريب لحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 أسباب تمنع ليفربول من التعاقد مع مبابي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 أسباب تمنع ليفربول من التعاقد مع مبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).