2020/02/22 | 14:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الفنانة المصرية روبي على مديح زميلة مهنتها منى زكي قائلة لها “أنتِ فتاة أحلامي”.جاء رد روبي على صديقتها منى زكى بعد أن علقت الأخيرة على أحدث صورة شخصية نشرتها روبي عبر حسابها على إنستغرام، حيث علقت قائلة “تجننى”، لترد عليها روبى “أنتِ فتاة أحلامى”.وظهرت روبى فى صورتها الجديدة بجاكت جلد أسود اللون،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روبي لمنى زكي: أنت فتاة أحلامي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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