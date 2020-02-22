2020/02/22 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صادق السامرائي من أخطر ما يواجهه العرب والمسلمين هو هيمنة العصابات المعممة على الدولة , لأنها ستقترف أبشع الجرائم المتخيلة واللامتخيلة بحق الإنسانية , وتبرر ذلك بمنطلقات دينية وفتاوى تجيز...أكمل القراءة ←

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