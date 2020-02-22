2020/02/22 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري هل سترى النور حكومة محمد توفيق علاوي،وتحصل على ثقة البرلمان،في ظلّ إعتراضات قوية من قبل تحالفات القوى الوطنية، وكتلة الكردستاني والحكمة،وإياد علاوي والكرابلة وغيرهم، وهل يستطيع تحالف...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمةُ حكومة علاوي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمةُ حكومة علاوي في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).