ايران تعلّق الرحلات الجوية والبرية للعتبات الدينية في العراق

2020/02/22 | 14:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المشرف على معاونية العتبات الدينية في منظمة الحج والزيارة الايرانية، محمد ازاد، يوم السبت، تعليق الرحلات الجوية والبرية الى العتبات الدينية.

وقال ازاد ان "عملية تفويج الزوار الى العتبات المقدسة يجري التباحث بشانها مع المسؤولين العراقيين وستحسم بشكل نهائي يوم الاثنين المقبل"، حسب وسائل اعلام ايرانية.

واشار الى "تعليق الرحلات البرية الى العتبات المقدسة"، مضيفا انه "ونظرا الى حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد تم غلق المنافذ الحدودية، وتعليق تفويج الزوار عن طريق القوافل عبر الحدود مع العراق، وبالطبع ان بامكان الرعايا العراقيين العبور من المنافذ الحدودية والعودة الى بلادهم" .

وعن الرحلات الجوية للعتبات الدينية ايضا، أوضح ان "ارسال القوافل الى العتبات المقدسة جوا تم تعليقه ايضا ولايجري حاليا تفويج اي زوار الى العتبات المقدسة مطلقا".

ولفت الى "عقد اجتماعات مع المسؤولين العراقيين بهدف اتخاذ قرار حول تفويج الزوار الى العتبات المقدسة"، مبينا ان "القوافل البرية والجوية الى العتبات المقدسة تم تعليقها من الجمعة والى يوم غد الاحد".

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