محافظة عراقية تغلق مستشفى وتخصصه لمرضى الكورونا فقط

2020/02/22 | 14:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر، يوم السبت، بأن دائرة صحة البصرة قررت اغلاق احدى المستشفيات وتخصيصها لمرضى الكورونا.

وقال المصدر لشفق نيوز ان دائرة صحة البصرة وجهت بغلق مستشفى الشفاء وسط مدينة البصرة، وتخصيصها لمرض الكورونا فقط.

ودعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، يوم الجمعة، الى ادخال العراق مرحلة "الانذار ج".

وقال البياتي في بيان ورد لشفق نيوز انه "مع اعلان الدول المجاورة عن فيروس كورونا ، ولضعف الوعي الصحي لدى المواطن، من الضروري ان يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) وإيجاد تكاتف حقيقي بين الموسسات الحكومية وغير الحكومية والإعلام لرفع الوعي الصحي للوقاية من المرض وتجنب التجمعات غير الضرورية".

يشار الى ان ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني شدد يوم الجمعة على ضرورة استعداد المؤسسات الصحية، لمواجهة خطر فيروس "كورونا" بعد تسجيل إصابات في إيران الجارة الشرقية للعراق.

وقال أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء، إن "على المؤسسات الصحية وضع حلول جذرية حقيقة، وتحديد المشكلة ولابد ان تكون الاستعدادات على مستوى هذا الخطر".

وأضاف أن "الوقاية خير من العلاج ولابد من الانتباه والتحذر، وان تكون الجهات على مستوى المسؤولية وتجنبا للبلاد والعباد لهذه الخطورة".

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