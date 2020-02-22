مسؤول رفيع لـ”العهد نيوز”: اخراج الامريكان وتنفيذ اتفاقية الصين هو ما سيعكس قوة الحكومة المقبلة

2020/02/22 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول حكومي رفيع، بان تطبيق قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق وتنفيذ اتفاقية الصين هو ما سيعكس مدى قوة الحكومة المقبلة.وقال المسؤول في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “إخراج القوات الاجنبية من العراق، هو من سيعكس قوة الحكومة المقبلة برئاسة محمد توفيق علاوي”.واضاف المسؤول انه “بعد تنفيذ قرار طرد الامريكان فانه […]

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