الحوثيون يتصدون لطائرات سعودية واماراتية شرق صنعاء

2020/02/22 | 14:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "انصار الله"، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية واللجان الشعبية، تصدت لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية شرق محافظة صنعاء.

وقال العميد يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" ان "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم شرق محافظة صنعاء".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية أجبرت الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية في نهم".

وكانت الدفاعات الجوية لجماعة "أنصار الله" قد أسقطت، مساء الجمعة 14 شباط 2020، طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية السعودية في سماء محافظة الجوف.

وأوضح ناطق أنه تم "إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن الصاروخ".

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