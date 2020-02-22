غدا.. انطلاق الجولة السادسة لدوري الرديف

2020/02/22 | 14:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، موعد انطلاق منافسات دوري الرديف للجولة السادسة يوم غد الاحد، علما ان المباريات ستقام عند الساعة الثالثة عصرا.

وستتبارى ضمن المجموعة الاولى تسعة فرق، إذ سيلاقي أمانة بغداد فريق المشاهدة في ملعب الاول، ويواجه فريق الحسين فريق الخطوط في ملعب التحدي، وفريق القوة الجوية يضيف الحسنين في ملعبه، وبلادي يلاقي جنوب بغداد في ملعب الامين، فيما سيبقى فريق النجدة بانتظار.

اما منافسات المجموعة الثانية، فالزوراء يستقبل فريق الكاظمية في ملعبه، والطلبة يلاعب المجد في ملعب الاول، وملعب جزيرة الاعراس يحتضن مباراة فريقي السياحة والبياع، والميثاق يلاقي الرصافة في ملعب الثاني.

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