الشابندر : عبد المهدي قاتل وذهب غير ماسوف عليه

2020/02/22 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد هاجم الكاتب والمحلل السياسي، غالب الشابندر، السبت، رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي ووصفه بـ"الدموي والضعيف"، وانه لن يستطيع احد ان ينقيه من "طين الذل"، مؤكدا ان ابو جهاد الهاشمي هو من اتى به الى المنصب.وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر، اليوم ان "عادل عبد المهدي دموي بضعفه و ان لم يسفك بيديه دماء لكنه سهل ذلك، وضعيف حين صمت ولم يفضح القتلة".وتابع "أتى به ابو جهاد الهاشمي الذي تربى في جهاز الاطلاعات الايرانية، وذهب غير ماسوف عليه و تحمل ازر معظم ما حصل"، مضيفا انه "لن يستطيع احد ان ينقيه من طين الذل ولعنة الدماء في الحاضر ولا المستقبل".

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