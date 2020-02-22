تضارب الأنباء حول تسجيل أول حالة اشتباه بكورونا في العراق

2020/02/22 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مصدر طبي، السبت، باشتباه السلطات الصحية في محافظة ذي قار، بإصابة عراقي قادم من إيران بفيروس كورونا.وقال المصدر – وهو طبيب في دائرة صحة ذي قار الحكومية – إن ”طالبا عراقيا راجع مستشفى الحسين التعليمي مساء الجمعة، وظهرت عليه أعراض الانفلونزا، وبعد التأكد من قدومه من مدينة قم الإيرانية تم حجزه في مكان خاص بالمستشفى“، مضيفا أن ”الأطباء أخذوا عينات من دم المريض وتم إرسالها إلى بغداد لإجراء التحاليل المطلوبة عليها“.لكن دائرة الصحة في محافظة ذي قار نفت لاحقا تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا.وقال مدير دائرة الصحة الدكتور عبد الحسين الجابري لوكالة الأنباء العراقية ”واع“ إن ”دائرة الصحة لم تسجل أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة“، لافتا إلى أن ”دائرة الصحة تتخذ إجراءات وقائية بفحص الوافدين من إيران كإجراء احترازي“.وكان العراق قد اتخذ جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية لمدة ثلاثة أيام بدءا من الخميس، وتعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي ”كورونا“، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

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