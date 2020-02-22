2020/02/22 | 14:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسليب 35 مليون من مواطن على يد سائق مركبة اجرة بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسليب 35 مليون من مواطن على يد سائق مركبة اجرة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسليب 35 مليون من مواطن على يد سائق مركبة اجرة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).