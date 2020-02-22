2020/02/22 | 14:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانية للمربد: بعض الكتل الشيعية أظهرت عدم الثقة بالتشكيلة الوزارية لحكومة علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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