بالصورة .. في حالة عدم التصويت على الحكومة المقبلة .. الصدر يهدد ويتوعد !!

2020/02/22 | 14:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

هدد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السبت بتنظيم تظاهرة "مليونية" واعتصامات حول المنطقة الخضراء في حال فشل البرلمان العراقي في تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر "إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابي...

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